YKS’de 15 dakikaya takılan öğrenci: Şaka mı bu?

1 Velilerden sınav duası Yükseköğretim Kurumları Sınavı boyunca Şeyh Edebali türbesi doldu taştı.

2 İngiltere Kraliyeti'nin cinsel hayatı kitap oldu Kraliçe II. Elizabeth ve eşi Prens Philip'in cinsel hayatı ile ilgili bilgiler içeren, Lady Colin Campbell tarafından yazılan "Kraliçenin Evliliği" adlı kitap İngiltere'de büyük tartışma yarattı.

3 Finike'yi 50 ton portakaldan heykelle süslediler Antalya'nın Finike ilçesi, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen uluslararası festival için 50 ton portakaldan yapılan heykellerle süslendi.

4 Şarık Tara için cenaze töreni düzenlendi Önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Enka İnşaat ve Sanayi AŞ Kurucusu ve Onursal Başkanı Şarık Tara son yolculuğuna uğurlandı.

5 İBB'den denizlere özel temizlik İstanbul Büyükşehir Belediyesi, insanlar ile deniz canlılarının sağlığını korumak için her gün 5 milyon metrekare deniz yüzeyi ve 515 kilometrekarelik alanda kıyı temizliği yapıyor.

6 Diyarbakır'da sıcaklık 51 dereceye ulaştı Hava sıcaklıklarının son günlerde arttığı Diyarbakır’da termometreler 51 dereceyi gösterdi.