Finike'yi 50 ton portakaldan heykelle süslediler

Uluslararası Finike Portakal Festivali kapsamında 50 ton portakal kullanılarak gitar, gemi, panda, otomobil, tren, antik tiyatro, antik sütunlar, Türk bayrağı ve Atatürk resmi yapıldı.
Antalya'nın ince kabuğu ve aromasıyla dillere destan olan Finike portakalı için düzenlenen festival dolayısıyla ilçe merkezi 50 ton portakalın kullanıldığı sempatik heykellerle bezendi.
PORTAKALLARDAN HEYKEL
Tamamı çelik iskeletlerin üzerine yerleştirilen portakallardan yapılan heykeller, ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirildi. Yollarda portakallardan yapılmış heykelleri görenler, araçlarından inerek hatıra fotoğrafı çekmeyi ve görüntü almayı ihmal etmedi.
1 TEMMUZ'DA SONA ERECEK
1 Temmuz'da sona erecek festival kapsamında, heykellerin yapıldığı 50 ton portakal, suyu sıkılarak değerlendirilecek.