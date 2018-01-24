Fi'nin hayranlarını yıkan haber

Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Serenay Sarıkaya, Ozan Güven ve Büşra Develi’nin başrolünde olduğu, Puhu TV’de yayınlanan ‘Fİ’ dizisi, Azra Kohen’in kitaplarından uyarlanmıştı.
KİTABIN YAZARI RAHATSIZ OLDU
Azra Kohen geçen Aralık’ta “Birinci sezonda ilk kitabımın ilk bölümüne bağlı kalındı. Sonra bambaşka bir hikaye anlatılmaya başlandı. Ay Yapım ile konuşacağım. Devam etmenin manası yok” demişti.
SON ÜÇ
Dizi hayranlarının merakla beklediği karar alındı. Final tarihi belli oldu. ‘Fİ’ 3 bölüm sonra bitiyor. Oysa yola çıkarken 4 sezon süreceği söylenmişti.