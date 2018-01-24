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Fi'nin hayranlarını yıkan haber

İlk başladığı günden beri merakla takip edilen internet dizisi Fi'nin final tarihi belli oldu

Haber Merkezi | 24.01.2018 - 08:10..
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Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Serenay Sarıkaya, Ozan Güven ve Büşra Develi’nin başrolünde olduğu, Puhu TV’de yayınlanan ‘Fİ’ dizisi, Azra Kohen’in kitaplarından uyarlanmıştı.

Fi'nin hayranlarını yıkan haber

KİTABIN YAZARI RAHATSIZ OLDU

Azra Kohen geçen Aralık’ta “Birinci sezonda ilk kitabımın ilk bölümüne bağlı kalındı. Sonra bambaşka bir hikaye anlatılmaya başlandı. Ay Yapım ile konuşacağım. Devam etmenin manası yok” demişti.

SON ÜÇ

Dizi hayranlarının merakla beklediği karar alındı. Final tarihi belli oldu. ‘Fİ’ 3 bölüm sonra bitiyor. Oysa yola çıkarken 4 sezon süreceği söylenmişti.

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