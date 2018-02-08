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Finlandiya TV'sinde FETÖ propagandası yapan çift yakalandı

Finlandiya'da yayın yapan bir televizyon kanalındaki belgesele verdikleri röportajda FETÖ propagandası yapan çift, terörle mücadele ekipleri tarafından yakalandı.

AA | 08.02.2018 - 13:19..
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Finlandiya TV'sinde FETÖ propagandası yapan çift yakalandı

FETÖ

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Finlandiya'da yayınlanan ve FETÖ firarilerinin hangi şartlarda yaşadıklarının anlatıldığı belgeselde verdikleri röportajda örgüt propagandası yaptıkları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde konuştukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı olan karı-kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

VİDEODAN BİNA TESPİT EDİLDİ

Polisin incelemesinde, belgeselde "FETÖ'cü aile" diye bahsedilen ve yüzleriyle kimlik bilgileri gizlenen çiftin, "Türkiye'de polis tarafından fark edilmemek için otomobillerinin arkasına Türk bayrağı astıklarını, torpido üzerine kullanmadıkları halde sigara paketi ve çakmak koyduklarını" anlattıkları röportaj sırasında, pencere önünde sırtları dönük şekilde konuşurken dışarıda görülen binaların Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.

Finlandiya FETÖ'nün sesi oldu

Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Esenyurt Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışması sonucunda, belgeselde konuşan çiftin, Esenyurt Sağlık Kent Sitesi'nde oturan ve KHK ile kapatılan FETÖ okullarında öğretmenlik yapmış olan Serdar A. ile eşi Merve A. olduğunu belirledi.

ARACI DA TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin otomobilinde yapılan incelemede, röportajda söyledikleri gibi arka kısımda Türk bayrağının asılı olduğu ve torpido üzerinde de sigara paketiyle çakmak bulunduğu tespit edildi.

Finlandiya TV'sinde FETÖ propagandası yapan çift yakalandı

TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin 11 Ocak'ta düzenlediği operasyonda, Serdar A. ve Merve A. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, 5 cep telefonu ve 2 tablet bilgisayar, otomobilde ise 10 bin lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Serdar A. "terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanırken, Merve A. serbest bırakıldı.

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