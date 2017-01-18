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Firar eden mahkum eşine tecavüz etti

Zonguldak'ta açık cezaevinden firar edip, eşine cinsel saldırıda bulunan mahkum 20 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor.

18.01.2017 - 16:23
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27 Eylül 2015’de tarihinde Çaycuma İlçesi’nde meydana gelen olayda, işlediği bir suç nedeniyle Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda yatan Davut B., iddiaya göre firar ederek evine gitti.

EŞİNE CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

Davut B., tartıştığı eşi 37 yaşındaki N.B.’ye iddiaya göre cinsel saldırıda bulundu. Davut B., evden ayrılırken de eşini şikayetçi olmaması için ölümle tehdit etti. N.B., eşinin evden ayrılması ardından polisi arayarak şikayette bulundu.

20 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Yakalanan Davut B., kapalı cezaevine gönderilirken, ’eşe karşı nitelikli cinsel saldırı’, ’tehdit’ ve ’hakaret’ suçlarından 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ, EVDE ZORLA CİNSEL İLİŞKİDE BULUNDU"

Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada başka bir suçtan tutuklu sanık Davut B. ve avukatı hazır bulunurken eşi katılmadı. Sanık, bir önceki duruşmadaki savunmasında suçlamayı kabul etmedi. N.B. ise talimatla verdiği ifadesinde, "Cezaevinden firar edip eve geldi. Evde zorla cinsel ilişkide bulundu. Kız arkadaşıyla birlikte kalmamı, evde annesine bakmamı istedi. kabul etmeyince kavga ettik" dedi. Duruşma ertelendi.

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