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Firar etmek isterken canından oluyordu

Edirne Kapalı Cezaevi’nde hükümlü bulunan F.S. cezaevinden firar etme girişimde bulundu.

06.02.2017 - 15:52
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  2. İç Haber

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Edirne Projesiz Tip Kapalı Cezaevi’nde, hakkında hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve satmak suçundan hükümlü 1996 doğumlu F.S., E-Blok hücre havalandırma bahçesinin duvarındaki su borusundan tırmanmak suretiyle çatıya çıkarak firara teşebbüste bulunduğu öğrenildi.

CANINDAN OLUYORDU

E-Blok hücre havalandırma bahçesinin duvarındaki su borusundan tırmanmak suretiyle çatıya çıkarak firara teşebbüste bulunan ancak çatıya ulaşamadan 4 metre mesafeden yere düşmesi sonucu sağ kolunda açık kemik kırığı meydana gelen olayda diğer hükümlülerin Ceza İnfaz Koruma memurlarına haber vermesiyle olaya Cezaevi görevlilerince müdahale edildi.

Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen hükümlü F.S.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve kolundan ameliyat olarak kırığın tedavi edildiği öğrenilirken, olayla ilgili cezaevi idaresince Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek adli soruşturma başlatıldı.

Firar etmek isterken canından oluyordu

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