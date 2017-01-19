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Firari FETÖ'cü Adil Öksüz'e 319 yıl hapis istemi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ilk iddianame tamamlandı.

19.01.2017 - 16:50
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ADİL

Sakarya’da 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının darbe teşebbüsü sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalar tüm hızıyla devam ediyor.

319 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı, başsavcı vekili ve 5 savcı tarafından hazırlanan 6 bölümden ve toplam bin 353 sayfadan oluşan ilk iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti. Hazırlanan iddianamede FETÖ’nün “Hava Kuvvetleri İmamı” olan Adil Öksüz için istenen ceza da belli oldu. İddianamede, FETÖ Lideri Fetullah Gülen ile FETÖ’nün “Hava Kuvvetleri İmamı” Adil Öksüz hakkında "Anayasayı İhlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme, Adam Öldürmeye Teşebbüs, Kamu Malına Zarar Verme, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Konut Dokunulmazlığının ihlali" suçlarından 190 yıl 6 aydan 319 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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