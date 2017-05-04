Firari FETÖ'cü Bilici, Türkiye’yi boş salona şikayet etti

Yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici, ABD'nin Ohio eyaletinin Dayton kentindeki Sinclair Yüksekokulu ve James M. Cox İnovasyon Merkezi'nde “Basın Özgürlüğü ve Demokrasi” konulu iki konferans düzenledi.

KATILIM OLMADI, KOLTUKLAR BOŞ KALDI

Sinclair Yüksekokulu'nda Wright Eyalet Üniversitesi ve "Dayton Daily News" gazetesi işbirliğiyle düzenlenen programa yaklaşık 15 öğrenci katıldı. Salona iki korumayla gelen Bilici, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı boş koltuklara şikayet etmek zorunda kaldı.

Firari FETÖ'cü Türkiye’yi boş salonda şikayet etti

FETÖ HAKKINDAKİ SORULARI CEVAPLAYAMADI

Bilici’ye tepki göstermek için konferansa katılan Ahıska Türk Amerikan Toplum Merkezi Başkanı İslam Şahbandarov ise program öncesinde salondakilere 15 Temmuz’daki darbe girişimi ve FETÖ’yü anlatan kitapçıklar dağıttı.

Bilici, konferansın soru cevap bölümünde, Türk vatandaşı olmadığını, Türkiye'de yaşananlara tarafsız bir bakış açısıyla tepki gösterdiğini vurgulayan Şahbandarov’un FETÖ hakkındaki sorularına cevap vermekte zorlandı.

"SEN HAİNSİN, ELİNİ SIKMAM"

Şahbandarov’un Bilici’ye tepkisi, program sonrası okul koridorlarında da sürdü. Kendisine “Bu ikiyüzlülüğün nereden geliyor?" diye tepki gösteren Şahbandarov ile tokalaşmak isteyen Bilici'nin eli havada kaldı. Şahbandarov'un "Elini sıkmam, sen hainlik yapıyorsun. Ayıp değil mi?” demesi üzerine Bilici, yanındaki korumasıyla uzaklaştı.