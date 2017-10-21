Yakalanan FETÖ'cü hakimler: Ciğer yemeye geldik

Yunanistan sınırında yakalanan kaçaklar arasında, şüphelilerden ikisinin FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, İstanbul Bakırköy ve Kayseri'den hakkında yakalama kararı bulunan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da yargılandığı şike davasına bakan hakim Bülent Kınay ile Ergenekon davası hakimlerinden Fatih Mehmet Uslu olduğu belirlendi.

Uslu'nun da Bakırköy 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi ve Tavşanlı mahkemelerince yakalama kararı olduğu belirlendi.

"CİĞER YEMEYE GELDİK"

Gazetecilerin "Edirne'ye niye geldiniz, Yunanistan'a mı kaçacaktınız?" sorusuna şüpheliler pişkin bir edayla, "Gezmeye, ciğer yemeye geldik" şeklinde karşılık verdi

Firari FETÖ'cü hakimler yurt dışına kaçarken yakalandı