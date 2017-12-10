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Firari FETÖ'cü Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti

Sosyal paylaşım sitelerinde Türkiye aleyhine kara propaganda yapan firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt, bu kez de Kudüs kararını protesto eden Türk halkını şikayet etti.

AA | 10.12.2017 - 17:29..
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Firari FETÖ'cü Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti

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FETÖ'nün kapatılan yayın organı Today's Zaman'ın eski Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt, Kudüs için meydanlara çıkan halkı ABD'ye şikayet etti. FETÖ'cü Bozkurt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını protesto etmek için meydanlara çıkan halk aleyhinde skandal ifadeler kullandı.

"ABD VE İSRAİL KARŞITI GÖSTERİLER YAPILIYOR"

Terör örgütü üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Bozkurt, sosyal medya hesabında, "Bugün Türkiye'de ABD ve İsrail karşıtları gösteriler, Erdoğan'ın aile vakfı TÜGVA, hükümet yanlısı gruplar, Türk Hizbullahı ve bazı El Kaide bağlantılı gruplar tarafından yürütülüyor." paylaşımında bulundu.

Firari FETÖ'cü Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti

"ADANA'DA PROTESTOCULAR İNCİRLİK ÜSSÜNDEKİ BİRLİKLERİN KALDIRILMASINI İSTİYOR"

Firari FETÖ'cü Bozkurt, Kudüs kararı karşısında onurlu bir duruş sergileyen Türk halkından duyduğu rahatsızlığı, "Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan Adana'da ABD ve İsrail karşıtı protestocular, İncirlik Üssü'nde ABD liderliğindeki DEAŞ'la mücadele ve NATO birliklerinin kaldırılmasını istiyor. Gösteriyi El Kaide ve Hizbullah'ın yanı sıra Öncü Nesil grupları organize etti." paylaşımıyla dile getirdi.

"TERÖR GRUPLARI PROTESTO EDİYOR"

Twitter hesabından İngilizce paylaşımlarını sürdüren Bozkurt, "Erdoğan'ın ailesi ile Türk Hizbullahı ve El Kaide bağlantılı terör grupları protestoların başını çekiyor, İsrail bayrağı yakılıyor, İncirlik üssü kapansın isteniyor, Trump'a siyonist köpek deniyor." ifadesini kullanarak Türkiye aleyhindeki kara propagandasını sürdürdü.

MAVİ MARMARA OLAYINDA DA İSRAİL'İN YANINDALARDI

Filistin ve Kudüs ile ilgili her hassas konuda İsrail yanlısı tavrıyla bilinen terör örgütü FETÖ üyeleri, Mavi Marmara yardım gemisi olayında da yine mazlum Gazze halkı yerine İsrail yanlısı paylaşımlarda bulunmuşlardı.

Firari FETÖ'cü Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti

"SİZ SADECE VATANINA İHANET EDENLER OLARAK DEĞİL..."

FETÖ’cü Bozkurt’un paylaşımlarının ardından yüzlerce kişi Twitter’dan tepki mesajı gönderdi. Yazdıklarının “utanç verici” olduğunu belirterek Bozkurt’a yanıt veren bir kullanıcı “Siz sadece kendi vatanına ihanet edenler olarak değil İslam’a ihanet eden İslam düşmanlarına dost olanlar olarak anılacaksınız. Bu utanç ve zillet dünyada size yeter” değerlendirmesinde bulundu.

RUS BÜYÜKELÇİ KARLOV'UN ÖLÜMÜNÜ İMA ETMİŞTİ

Bozkurt, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a geçen yıl düzenlenen silahlı saldırıdan üç gün önce, "Türkiye'de büyükelçiler artık güvende değil" şeklinde bir yazı kaleme almıştı. Bozkurt, Karlov'a saldırıdan üç gün önce yazdığı yazıda adeta saldırının haberini vermişti.

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