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Firari FETÖ'cü valilik binasında yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen İ.K., Sivas Valiliği OHAL Bürosuna gidince gözaltına alındı.

05.08.2017 - 12:47
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Firari FETÖ'cü valilik binasında yakalandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Gaziantep Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı iken Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç olan İ.K, Sivas Valiliği Olağanüstü Hal (OHAL) Bürosuna itiraz dilekçesi vermeye gitti.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI VARDI

Sivas Valiliği girişinde Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolü yapılan İ.K, hakkında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyet Müdürlüğüne götürülen İ.K. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Gaziantep'e ifade veren İ.K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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