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Firari FETÖ'cülerin eşleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen FETÖ'cüler yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek istedi

19.06.2017 - 15:14
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan duyum üzerine Keşan’dan Yunanistan sınırında bulunan İpsala İlçesi'ne giden Murat Yılmaz yönetimindeki 22 NH 921 plakalı aracı, Yeniceçiftlik Köyü mevkiinde durdurdu.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Araçta yapılan aramada FETÖ/PDY ile bağlantıları oldukları tespit edilen ve yasadışı yollarla yurtdışına çıkış yapmak istedikleri belirlenen eski genel cerrah Mehmet Ali Yılmaz, pratisyen hekim Meryem Dağdelen, ev kadını Hatice Çelikcan ile sürücü ve organizatör Murat Yılmaz yakalanarak gözaltına alındı.

Firari FETÖ'cülerin eşleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

ARANAN FETÖ'CÜLERİN EŞLERİ ÇIKTI

Dağdelen'in  15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurtdışına kaçan ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan eşi doktor ile Çelikcan'ın ise aynı suçlamaya aranan eski polis olan eşi ile Yunanistan’da buluşacakları iddia edildi. Üç şüphelinin yasadışı yollarla yurt dışına çıkartılması için kişi başı 6 bin Euro karşılığı organizatör Murat Yılmaz ile anlaştıkları öne sürüldü. Yılmaz’ın da başka bir suçtan infaz koruma memurluğu görevinden ihraç edildiği ve hakkında 2 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu bildirildi.

Firari FETÖ'cülerin eşleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Şüpheliler, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgularının ardından elleri önden kelepçeli olarak hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Keşan Adliyesi’ne sevk edildi.

Firari FETÖ'cülerin eşleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Firari FETÖ'cülerin eşleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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