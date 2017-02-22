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İzmir'de yakalanan firari tekrar kaçtı

İzmir'de cezaevinden firar edip yakalanan şahıs tekrar kaçtı.

22.02.2017 - 14:08
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İzmir'in Ödemiş İlçesi'ndeki cezaevinden firar edip Bornova İlçesi'nde polis tarafından yakalanıp İzmir Adliyesi'ne getirilen 35 yaşındaki Çağlar Altıner, elleri kelepçeli olmasına rağmen polislerden kurtulup kaçmaya başladı.

ADLİYEDE PANİĞE NEDEN OLDU

Polisin havaya ateş açması üzerine, geçen ay terör saldırısının olduğu ve Polis Memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu adliye binasında, kısa süreli panik yaşandı. Emekli bir polisle cenaze hizmetleri firmasının sahibi tarafından yakalanan cezaevi firarisi Altıner, "Çocuğum aklıma geldi, ondan kaçtım" dedi.

İzmir'de yakalanan firari tekrar kaçtı

CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞTİ

Ödemiş Açık Cezaevi'nden geçen 18 Ocak'ta firar eden, hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çağlar Altıner, Bornova İlçesi Çamdibi Semti'nde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Altıner, cezaevine gönderilmek üzere işlemlerinin yapılması için Bayraklı İlçesi'ndeki İzmir Adliyesi'ne getirildi. 
Elleri kelepçeli olan Çağlar Altıner, iddiaya göre personel C giriş kapısında eşyalarını bırakmak için polisten izin istedi, bu sırada kalabalıktan da faydalanan Çağlar Altıner, hızla bina dışına çıkıp, kaçmaya başladı. Adliye Karakolu'nda görevli polisler ile Çağlar Altıner'i getiren polisler, kaçan cezaevi firarisinin peşine düştü.

İzmir'de yakalanan firari tekrar kaçtı

SİLAH SESLERİ KORKU YARATTI

Geçen 5 Ocak'ta PKK'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği ve polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu saldırı nedeniyle güvenlik önlemleri artırılan adliye çevresinde, silah seslerinin duyulmasıyla kısa süreli panik yaşandı. Kaçan Altıner'i durdurmak için havaya ateş açan polisi gören bir cenaze hizmetleri firmasının sahibi Taşkın Koç (44) ile emekli polis memuru Cabbar İmran (64), Altıner'in üzerine atlayıp etkisiz hale getirdi. Arkadan gelen polisler de bir elindeki kelepçeyi çıkartmayı başaran Altıner'i tekrar kelepçeledi. 
Polisin, "Neden kaçıyorsun, bizi yakacaksın" diye tepki gösterdiği Çağlar Altıner, "Ağabey çocuğum aklıma geldi, o yüzden yaptım" diye cevap verdi. Polis, Altıner'in yakalanmasında yardımı dokunan Koç ile İmran'a teşekkür edip, firariyi adliyeye götürdü.


İzmir'de yakalanan firari tekrar kaçtı


İzmir'de yakalanan firari tekrar kaçtı







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