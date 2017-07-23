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Firari hırsız, İstanbul'da sahte kimlikle yakalandı

Konya'da 28 yaşındaki Özbek Can, hırsızlık suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, ancak adliye çıkışı firar etti.

23.07.2017 - 10:38
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Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi'nde onarım yapılan apartmanın girişin konulan yaklaşık 1000 TL değerinde doğalgaz peteği vanası, 4 su bataryası ve foseptik çukuru pompasını çalan Özbek Can, polis tarafından geçen 6 Temmuz'da yakalandı.

TUTUKLANDI, FİRAR ETTİ

Aynı gün adliyeye sevk edilen Can, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Can, adliye binası çıkışı polisin elinden kurtularak kaçtı. Polis, Can'ın gidebileceği adreslerde arama yaptı. Ancak izine rastlanılmadı. Özbek Can'ın, geçen 18 Temmuz'da İstanbul Esenyurt İlçesi'nde 'Konut dokunulmazlığı' suçu işlediği saptandı.

İSTANBUL'DA SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Bunun üzerine İstanbul polisi geçen 20 Temmuz günü Can'ı yakaladı. Üzerinden Gökhan A. adına sahte kimlik çıkan Can, yapılan sorgulamasında gerçek kimliğinin ortaya çıkması sonucu gözaltına alındı. Can'ın hakkında evrakta sahtecilik suçundan da işlem yapıldığı ifade edildi.

Firari hırsız, İstanbul'da sahte kimlikle yakalandı

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