Firari mahkum nargile içerken yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, silahlı yağma, tehdit ve hırsızlık gibi 16 ayrı suç sebebiyle 23 yıl 9 ay hapis cezası ile Emrah A. cezaevine girdi. Ancak bir süre sonra açık ceazevine geçen hükümlü kaçtı.

Adıyaman’da yaşayan hükümlünün cezaevi firarisi olduğu için aranması çıkınca 81 il emniyet müdürlüğündeki polisler alarma geçti.

POLİS GARSON KILIĞINA GİRDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hükümlünün Adana’da olduğunu ve Ordu caddesinde bir kafeye sık sık gelip burada nargile içtiğini belirledi. Polis nargile bağımlısı olan Emrah A.’nın geldiği kafe etrafında simitçi, ayakkabı boyacısı olarak önlem aldı. Bir polis ise kafeye garson olarak girdi.

"BENİ NASIL BULDUNUZ"

Bir süre hükümlüyü takip eden polis daha sonra onu nargile içerken yakaladı. Garson, hükümlüye polis olduğunu söyleyince Emrah A. şaşırarak "siz beni nasıl buldunuz" diye tepki verdi. Hükümlü emniyete getirilip işlemleri yapıldıktan sonra önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.