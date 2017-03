Firari mahkumu kırık bacakları yakalattı

Bir süre önce hırsızlık suçundan cezaevine giren 31 yaşındaki Emrah C., yarı açık bölüme konuldu. Cezaevinden firar etme planları yapan Emrah C., akşam saatlerinde bir yolunu bularak cezaevinin bahçe duvarından dışarı atladı.

BABASI İHBAR ETTİ

Yüksek duvardan atlayınca iki bacağı da diz altından kırılan Emre C., çağırdığı taksiyle evine giderek saklandı. Eve gelen baba Ahmet C., oğlunu karşısında görünce önce tahliye olduğunu düşünerek sevindi. Oğlunun morarmaya başlayan bacaklarını gören baba C. durumu anlayıp oğlunu polise ihbar etti.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde gözaltına alınan firari mahkum Emre C., tedavi için ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.