taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.921
USD
3,6287
EURO
3,9075
ALTIN
145,03
PETR
50,6400

Firari mahkumu kırık bacakları yakalattı

Antalya'da cezaevinin yüksek duvarlarından atlayıp firar eden tutuklu mahkumu kırılan iki bacağından tespit edildi.

24.03.2017 - 10:38
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bir süre önce hırsızlık suçundan cezaevine giren 31 yaşındaki Emrah C., yarı açık bölüme konuldu. Cezaevinden firar etme planları yapan Emrah C., akşam saatlerinde bir yolunu bularak cezaevinin bahçe duvarından dışarı atladı.

BABASI İHBAR ETTİ

Yüksek duvardan atlayınca iki bacağı da diz altından kırılan Emre C., çağırdığı taksiyle evine giderek saklandı. Eve gelen baba Ahmet C., oğlunu karşısında görünce önce tahliye olduğunu düşünerek sevindi. Oğlunun morarmaya başlayan bacaklarını gören baba C. durumu anlayıp oğlunu polise ihbar etti.

Firari mahkumu kırık bacakları yakalattı

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde gözaltına alınan firari mahkum Emre C., tedavi için ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Firari mahkumu kırık bacakları yakalattı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YGS'ye geç kalan öğrencilerle ilgili açıklama

YGS'ye geç kalan öğrencilerle ilgili açıklama

57
Darbeci kadın pilot Kerime Yıldırım'ın ifadesi

Darbeci kadın pilot Kerime Yıldırım'ın ifadesi

78
Bakan Albayrak'tan ailelere doğalgaz müjdesi

Bakan Albayrak'tan ailelere doğalgaz müjdesi

89
Tacizciyi linçten polis kurtardı

Tacizciyi linçten polis kurtardı

26
Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye ile diyalog sürmeli

Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye ile diyalog sürmeli

84
Rusya'dan Türkiye'ye S-400 füzeleri hakkında açıklama

Rusya'dan Türkiye'ye S-400 füzeleri hakkında açıklama

55
İHH'dan zor durumdaki 10 bin Arakanlı aileye yardım

İHH'dan zor durumdaki 10 bin Arakanlı aileye yardım

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM