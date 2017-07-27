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Firari Sevan Nişanyan Yunanistan'a sığınıyor

İki hafta önce hapisten firar ederek kayıplara karışan Sevan Nişanyan, Yunanistan'a sığınma talebinde bulunduğunu duyurdu.

27.07.2017 - 09:13
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Firari Sevan Nişanyan Yunanistan'a sığınıyor

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İzmir Şirince'de SİT alana ev yaptığı gerekçesiyle 21 yıl hapis cezası verilerek tutuklanan Nişanyan, iki hafta önce Foça Cezaevi'nden izinli olarak çıktıktan sonra bir daha geri dönmemişti.

"KUŞ UÇTU" DEMİŞTİ

Twitter'dan "Kuş uçtu. Darısı geride kalan 80 milyonun başına" yazan Nişanyan'ın yurtdışına kaçtığı tahmin ediliyordu.

Firari Sevan Nişanyan Yunanistan'a sığınıyor

YUNANİSTAN'A SİYASİ SIĞINMA TALEBİ

Dün akşam yazar, yine sosyal medya hesabı Facebook'tan bu kez Yunanistan'a siyasi sığınma talebinde bulunduğunu açıkladı.

Kapak fotoğrafını uçan kuştan Atina'da bulunan Akropolis fotoğrafı ile değiştiren Nişanyan, "Yunanistan'a siyasi iltica başvurusunda bulunduk, ikamet kartımı aldık." mesajı yazdı.

Firari Sevan Nişanyan Yunanistan'a sığınıyor

Firari Sevan Nişanyan Yunanistan'a sığınıyor

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