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Firari Yargıtay üyesi Antalya’da yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan 23. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Erdoğan Antalya’da yakalandı.

İHA | 21.12.2016 - 12:24
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yargıtay

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan ve firari olan 8’i Danıştay, 31’i Yargıtay üyesinin arasında bulunan Mustafa Erdoğan Antalya’da yakalandı.

HASTANEDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda Erdoğan’ın sağlık sorunları sebebiyle Antalya’da özel bir hastanede yattığı tespit edildi.

Beyin Cerrahi servisinde operasyon geçiren ve tedavisi devam eden Mustafa Erdoğan’ın hastanede polis kontrolünde tutulduğu bildirildi. Polis, gözaltı ve ifade işlemleri için Erdoğan’ın sağlık durumunun düzelmesini bekliyor.

FETÖ’nün darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, 140 Yargıtay, 48 Danıştay üyesi hakkında gözaltı kararı alınmış, bunlardan 149’u tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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