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Fırat Kalkanı bölgesinde lise bitirme sınavları başladı

Fırat Kalkanı operasyonu ile güvenli bölge hale getirilen Azez, Düzenli ve Dağınık Kamplar, Akhtarin, Marea, Souran bölgelerinde öğrenciler sınavlara giriyor.

İHA | 22.06.2018 - 09:40..
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Türkiye Cumhuriyetinin katkılarıyla eğitimlerini sürdüren bölgedeki öğrenciler için lise bitirme (Bakalorya ) sınavı Kilis’in karşısında bulunan Suriyei’nin Azez, Düzenli ve Dağınık Kamplar, Akhtarin, Marea, Souran kentlerinde yapılıyor.

12 GÜN SÜRECEK

Dört bölgede 8 merkez 59 salonda gerçekleşen sınava bin 500 öğrenci katılıyor. 12 gün sürecek olan sınavların ilk gününde Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Fırat Kalkanı Bölgesi sorumlusu Mahmut Kesikminare, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri sınav merkezleri ve sınav salonlarında incelemelerde bulundu.

Lise bitirme sınavı ile bölgede eğitimlerini tamamlayan öğrenciler üniversiteye gitmeye hak kazanacak.

Fırat Kalkanı bölgesinde lise bitirme sınavları başladı

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