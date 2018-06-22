1 Ankara'da 'Vikingler' çetesi çökertildi Ankara'da Vikingler olarak bilinen hırsızlık çetesine operasyon düzenlendi. Çetenin lideri Murat A. ve yanındaki 12 kişi gözaltına alındı.

2 Yüklü kamyonun freni patladı konvoya çarptı: 11 yaralı Ordu'da freni patlayan kamyon bir düğün konvoyuna daldı. Meydana gelen zincirleme kazada 11 kişi yaralandı.

3 Fırat Kalkanı Bölgesinde Lise bitirme sınavları başladı Fırat Kalkanı operasyonu ile güvenli bölge hale getirilen Azez, Düzenli ve Dağınık Kamplar, Akhtarin, Marea, Souran bölgelerinde öğrenciler sınavlara giriyor.

4 İsrailliler İspanya-İran maçını yakından takip etti İspanya ile İran arasında oynanan ve İran'ın 1-0 kaybettiği maçta sevinen taraf yalnızca İspanya olmadı. Televizyon başında maçı takip eden İsrailliler İran'In yenilgisi sonrası büyük mutluluk yaşadı.

5 İbadi Kandil operasyonunun durmasını istedi Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği operasyon Bağdat yönetiminde rahatsızlığa neden oldu.

6 Roma'daki festivalde Türk müziği esintisi Roma Müzik Festivali kapsamında verilen Türk klasik ve caz müziği konserlerinde, piyanist Rüya Taner ve perküsyon sanatçısı Dinçer Özer de sahne aldı.