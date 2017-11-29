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Fırat Kalkanı bölgesinin kadın polisleri görev başında

Türkiye'nin desteğiyle eğitilen Suriyeli kadın polisler, tüm operasyonlarda erkek meslektaşlarıyla omuz omuza görev yapıyor.

AA | 29.11.2017 - 19:15..
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Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü personelleri tarafından protokol, asayişi sağlama, yakın takip, silah eğitimi, sıcak çatışma ve terörle mücadele gibi eğitimden geçen Suriyeli kadın polisler, Fırat Kalkanı bölgesinde güvenin ve huzurun sağlanmasına büyük katkı sunuyor.

KADIN POLİSLER EMNİYETİ SAĞLIYOR

Yaklaşık 4 ay önce görevlerine başlayan kadın polisler, özellikle terörle mücadelede erkek meslektaşlarıyla görev alıyor. 5 bin kişilik emniyet teşkilatı içinde, sayıları parmakla gösterilecek kadar az olan kadın polisler tercih ettikleri zorlu yolda emin adımlarla ilerliyor.

Fırat Kalkanı bölgesinin kadın polisleri görev başında

BAYANLAR RAHAT KONTROL EDİLİYOR

Çobanbey İlçe Emniyet Müdürü Binbaşı Firaz Şıh Muhammed, "İlçemizde birçok terör olaylarıyla karşı karşıya kaldık. İlk önce erkek polislerden başladık sistem biraz oturduktan sonra bayan polis kardeşlerimizi de aldık. Bazen teröristler bayan kıyafetleri giyip aramıza sızabiliyor, o sebepten bize bayan polis lazımdı. Burada hassas durum var örf, adet ve geleneklere uymadığı için erkek bayanı kontrol ederken bazı sıkıntılar yaşıyordu. Artık bayanlar rahat kontrol edebiliyor. Eskiden bunu yapamıyorduk" dedi.

Fırat Kalkanı bölgesinin kadın polisleri görev başında

Fırat Kalkanı bölgesinin kadın polisleri görev başında

Fırat Kalkanı bölgesinin kadın polisleri görev başında

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