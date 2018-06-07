taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.624
USD
4,5079
EURO
5,3321
ALTIN
187,95
PETR
77,0700

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde karne heyecanı

Terörden tamamen temizlenen Suriye'nin Cerablus, Çobanbey ve El Bab ile Azez ilçesindeki yaklaşık 200 bin öğrenci karnesini aldı.

AA | 07.06.2018 - 21:29..
  1. Haberler
  2. Dünya
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde karne heyecanı

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören yaklaşık 200 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Cerablus, Çobanbey ve El Bab ile Azez ilçesindeki okullarda eğitim gören öğrenciler karnelerini alarak tatile girdi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde karne heyecanı

"TÜRKİYE GELDİKTEN SONRA..."

Karne alan öğrencilerden Fatıma Nur, yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ bölgedeyken okula gidemediğini belirterek, "DEAŞ gittikten sonra okuluma devam ettim. Türkiye geldikten sonra okulları düzeltti. Yolları yaptı. Bugün hepimiz mutluyuz. Karnelerimizle birlikte takdirname aldık." dedi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde karne heyecanı

"UMARIM ÜLKEYİ İNŞA EDENLERDEN OLURLAR"

Bir başka öğrenci Humuslu Ayşe Hıreytani de "1. ve 2. sınıfı Humus'ta okudum. Sonra İdlib'e göç etmek zorunda kaldık. İdlib'den de buraya geldik. Bugün karne, takdirname ve çeşitli hediyeler aldım." diye konuştu.

El Bab Eğitim Müdürü Fevzi Sayeh de El Bab'da 28 bin öğrenci bulunduğunu söyledi.

Sayeh, "Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Umarım ülkeyi inşa edenlerden olurlar." ifadelerini kullandı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde karne heyecanı

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde karne heyecanı

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde karne heyecanı

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde karne heyecanı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Berat Albayrak Seçim Taksi'de vatandaşları dinledi

Berat Albayrak Seçim Taksi'de vatandaşları dinledi

0
Kuzey Irak'ta İHA'ya yakalanan iki teröristin sonu

Kuzey Irak'ta İHA'ya yakalanan iki teröristin sonu

121
Ağrı'da etkisiz hale getirilen 5 terörist görüntülendi

Ağrı'da etkisiz hale getirilen 5 terörist görüntülendi

107
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

296
Bakan Albayrak: Balıkesir'e bor karbür tesisi kurulacak

Bakan Albayrak: Balıkesir'e bor karbür tesisi kurulacak

232
Türkiye, Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurdu

Türkiye, Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurdu

334
Muharrem İnce'nin borda devrim olduğundan haberi yok

Muharrem İnce'nin borda devrim olduğundan haberi yok

285
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM