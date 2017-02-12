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Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan asker şehit oldu

Önceki gün Gaziantep'e getirilen 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Sedat Atalay, tedavi gördüğü hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

12.02.2017 - 00:25
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Atalay'ın şehadet haberi, Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Kandilli semtindeki Merdiven köyünde yaşayan ailesine Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince verildi.

Şehidin kız kardeşi Oya Yılmaz, acı haberi veren astsubaya sarılarak, "Bana Sedat'ımı getirin." diyerek gözyaşı döktü. Askerlerin teskin etmeye çalıştığı Yılmaz ve acılı aileye ambulanstaki sağlık görevlilerince müdahale edildi.

Tunceli'de görevliyken Suriye'ye giden şehit Atalay'ın bekar olduğu, 2'si kız 3 kardeşi bulunduğu belirtildi.

Şehit Atalay'ın yaralanmasının ardından babası Sinan, annesi Fadime ve kardeşi Resul Atalay'ın, sağlık durumu hakkında bilgi almak için Gaziantep'e gittikleri öğrenildi.

Baba ocağına askerlerce Türk bayrakları asılan şehit Sedat Atalay'ın naaşının yarın Gaziantep'ten uçakla Erzurum'a getirilerek, son yolculuğuna uğurlanacağı kaydedildi.

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