Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan asker şehit oldu

Terör örgütü PYD, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Bab'dan sonra kontrol ettiği bölgelere yönelmesini engellemek için rejimin bayraklarını asacak.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 16 Nisan’da yapılacak olan referandumla ilgili CHP'nin tutumunu eleştirdi.

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Tunceli'de terör operasyonu

Çıkan çatışma ve sonrasında devam eden arama faaliyeti esnasında 4 aske yaralandı, bir terörist öldürüldü, bir terörist yaralı yakalandı.