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Fırat Kalkanı şehidi memleketine getirildi

El Bab'ın Kabr el Mukri bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla yaşanan çatışmada Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı şehit düştü.

27.01.2017 - 16:31
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Şehit Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı’nın cenazesi Orduya getirildi. Uçaktan askeri tören mangası tarafından indirilerek cenaze aracına taşındı.

EL BAB ŞEHİDİNE VEDA

Şehit Kerem Çalışkancı’nın cenazesinaaşı daha sonra cenaze aracıyla törenin yapılacağı Fatsa İlçesi Hükümet Konağı Meydanı'na götürüldü.

Fırat Kalkanı şehidi memleketine getirildi

AİLESİ GÖZYAŞINA BOĞULDU

Şehidin tabutu taşınırken baba Ahmet Ali Çalışkancı, tekerlekli sandalyedeki annesi Nerman Çalışkancı ile ablası ve kardeşleri gözyaşına boğuldu.

Fırat Kalkanı şehidi memleketine getirildi

''SÖZ KONUSU VATANIMSA MERHABA AZRAİL''

Öte yandan Şehit Kerem Çalışkancı’nın, daha önce sosyal medya hesabından yazdığı 'Söz konusu vatanımsa merhaba azrail' paylaşımı da sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Fırat Kalkanı şehidi memleketine getirildi

21 Ocak 2016’da da “Memleket demek ne demek? Memleket demek Sen demek Ben demek Biz demek. Ah güzle kız Bu kadar yalnız, bu kadar kimsesizken Ve bu kadar hüzünlüyken memleketim, Başka bir aşkı koyamadım yüreğime. Ben, olamam bir aşkın kölesi Benim derdim memleket meselesi.” şeklinde paylaşım yapmış.

Fırat Kalkanı şehidi memleketine getirildi

Fırat Kalkanı şehidi memleketine getirildi

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