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Fırat Kalkanı şehidine veda

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Osman Açıkgöz'ün cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle toprağa verildi.

DHA | 08.01.2017 - 14:56
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Şehit Osman Açıkgöz'ün Türk bayrağına sarılı tabutu Dönüklü Mahallesi'ndeki baba evine son kez götürülerek helallik alındı.

Şehidin tabutunun eve getirildiği sırada babası Ali, annesi Selamet Açıkgöz ve kardeşleri ile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Fırat Kalkanı şehidine veda

FIRAT KALKANI ŞEHİDİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Daha sonra şehit için mahalle meydanında cenaze töreni düzenlendi. Törene; Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, askeri ve mülki erkan, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Fırat Kalkanı şehidine veda

AİLESİ AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Törende Bingöl Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görev yapan şehidin Bingöl Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş ağabeyi Halil ile babası Ali ve kardeşleri ayakta durmakta güçlük çekti.

Fırat Kalkanı şehidine veda

Bekar ve ailenin 5 çocuğundan biri olan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 47'nci şehidi Osman Açıkgöz'ün cenazesi, öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alındıktan sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.


Fırat Kalkanı şehidine veda


Fırat Kalkanı şehidine veda


Fırat Kalkanı şehidine veda

Fırat Kalkanı şehidine veda

Fırat Kalkanı şehidine veda

Fırat Kalkanı şehidine veda

Fırat Kalkanı şehidine veda

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