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Fırat Kalkanı şehidine veda

Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Duran Keskin, memleketi Adana'da toprağa verildi.

AA | 10.01.2017 - 15:01
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Keskin'in cenazesi, Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi 46140 Sokak'taki babaevinde helallik alınmasının ardından Merkez Sabancı Camisi'ne getirildi.

Buradaki tören süresince, Kore gazisi olduğu belirtilen iki kişi ellerinde büyük Türk bayrağıyla şehidin tabutunun başında bekledi.

Fırat Kalkanı şehidine veda

ŞEHİDİN EŞİNDEN HÜZÜNLÜ VEDA

İl Müftüsü Arif Gökce tarafından kıldırılan namazın ardından şehidin cenazesi tören mangasının omuzlarında top arabasına kadar taşındı. Araç hareket etmeden önce şehidin astsubay eşi Gökçe Keskin, uzun süre tabuta sarıldı ve öptü.

Fırat Kalkanı şehidine veda

Fırat Kalkanı şehidine veda

Fırat Kalkanı şehidine veda

Fırat Kalkanı şehidine veda

Fırat Kalkanı şehidine veda

Fırat Kalkanı şehidine veda

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