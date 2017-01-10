1 Fırat Kalkanı şehidine veda Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Duran Keskin, memleketi Adana'da toprağa verildi.

2 Türkiye'ye körfez ülkelerinden yatırım geliyor Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük şirketleri Türkiye'yi yüzlerce milyar dolarlık yatırım için kolları sıvadı.

3 Ankara'da eylemler 1 ay yasaklandı Ankara Valiliği tarafından 1 ay boyunca açık alanda güvenlik gerekçesiyle gösteri ve yürüyüş yapmak yasaklandı.

4 İstanbul'da kış Erzurum'da bahar yaşanıyor Kar tüm Türkiye’yi esareti altına alırken Erzurum bugün bahardan kalma bir gün yaşadı.

5 Yasin Öztekin bir kez daha affedildi Galatasaray'ın süresiz olarak kadro dışı kalan Yasin Öztekin, bir kez daha affedildi.

6 İstanbul'da okullar yarın da tatil İstanbul'da günlerdir süren yoğun kar yağışı nedeniyle yarın da eğitime ara verildi..