Fırat Kalkanı şehidine veda

Keskin'in cenazesi, Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi 46140 Sokak'taki babaevinde helallik alınmasının ardından Merkez Sabancı Camisi'ne getirildi.
Buradaki tören süresince, Kore gazisi olduğu belirtilen iki kişi ellerinde büyük Türk bayrağıyla şehidin tabutunun başında bekledi.
ŞEHİDİN EŞİNDEN HÜZÜNLÜ VEDA
İl Müftüsü Arif Gökce tarafından kıldırılan namazın ardından şehidin cenazesi tören mangasının omuzlarında top arabasına kadar taşındı. Araç hareket etmeden önce şehidin astsubay eşi Gökçe Keskin, uzun süre tabuta sarıldı ve öptü.