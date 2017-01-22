Fırat Kalkanı şehidine veda

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin El-Bab kentinde görev yapan ve terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk, memleketi Giresun'a getirildi.

EL BAB ŞEHİDİ MEMLEKETİNDE UĞURLANDI

Alucra Merkez Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdal Savaş, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.





ANNESİ TABUTUN YANINDAN AYRILMADI

Cenazede şehidin annesi Havva Doruk güçlükle ayakta dururken, gözünü bir saniye olsun tabutun üzerinden ayırmayan şehit babası Hasan Doruk’un ise metanetini koruyarak ağlamadığı görüldü.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı omuzlara alındı. Yapılan duaların ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Doruk’un cenazesi, sloganlarla taşınan Türk bayrağı eşliğinde defnedilmek üzere Akçicek köyüne götürüldü.

