Fırat Kalkanı şehitleri memleketlerine uğurlandı

Şehitlerin Türk bayraklarına sarılı cenazeleri, askerlerin omuzlarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklara taşındı.

ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Şehitlerin Türk bayraklarına sarılı cenazeleri, askerlerin omuzlarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklara taşındı. Şehitlerden Hamza Şimşek Ankara'ya, Hüsnü Bilgiç ise Malatya'ya gönderildi.

Şehitler için burada düzenlenen uğurlama törenine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ile askeri erkan ve protokol üyeleri katıldı.

ŞEHİT SAYISI 45'E YÜKSELDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Ağustos'tan bu yana sürdürülen harekat kapsamında şehit olan askerlerin sayısı 45'e yükseldi.



















