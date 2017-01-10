Fırat Kalkanı şehitlerine tören

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonda DEAŞ tarafından kaçırılan Kıvanç Kaşıkçı ve Muhammed Duran Keskin şehit oldu.

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Binali Yıldırım'dan başbakanlık cevabı

Yıldırım, 'başbakanlık kalkıyor' şeklindeki sataşmalara 'ülkem için bir Ali değil, Binali feda olsun' cevabını verdi.