taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.380
USD
3,7546
EURO
3,9803
ALTIN
143,25
PETR
54,9700

Fırat Kalkanı şehitlerine tören

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında şehit olan Kıvanç Kaşıkçı ve Muhammet Duran Keskin için Gaziantep Havalimanında tören düzenlendi.

AA | 10.01.2017 - 10:48
  1. Haberler
  2. İç Haber

Asri Mezarlıkta işlemlerin ardından şehitler Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Duran Keskin'in cenazeleri, askeri kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanına getirildi.

Fırat Kalkanı şehitlerine tören

ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Şehitlerin naaşı, daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki uçakla Adana ve Çanakkale'ye uğurlandı.

Fırat Kalkanı şehitlerine tören

ZEKAİ AKSAKALLI DA TÖRENDEYDİ

Burada düzenlenen törene, Vali Vekili Alaaddin Serdar Polat, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ömer Ersever, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, askeri ve sivil erkan katıldı.

Fırat Kalkanı şehitlerine tören

Fırat Kalkanı şehitlerine tören

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
DEAŞ'ın kaçırdığı iki askerden acı haber

DEAŞ'ın kaçırdığı iki askerden acı haber

133
CIA Başkanı Brennan'dan Trump'a Rusya eleştirisi

CIA Başkanı Brennan'dan Trump'a Rusya eleştirisi

89
Almanya sığınmacıların iadesini hızlandıracak

Almanya sığınmacıların iadesini hızlandıracak

72
El Bab'da yaşananları kahraman Mehmetçikler anlattı

El Bab'da yaşananları kahraman Mehmetçikler anlattı

127
Dolar ve Euro'da son durum

Dolar ve Euro'da son durum

495
Binali Yıldırım'dan başbakanlık cevabı

Binali Yıldırım'dan başbakanlık cevabı

123
CHP'li Erdoğdu HDP sıralarında oturdu

CHP'li Erdoğdu HDP sıralarında oturdu

261
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM