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Fırat Kalkanı üç kardeşi bir araya getirdi

PYD'nin baskısıyla yurdunu terk eden ve Fırat Kalkanı Harekatıyla temizlenen Cerablus'a sığınan Suriyeli Ubeyd, iki kız kardeşiyle buluştu.

16.02.2017 - 15:51
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Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin baskıları nedeniyle Tel Abyad'daki evini terk eden ve Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Cerablus'a sığınan Hanse Ubeyd uzun süredir görmediği iki kız kardeşine kavuştu.

FIRAT KALKANI HAREKATI KARDEŞLERİ BULUŞTURDU

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı başlatılan harekat kapsamında terör örgütlerinin bertaraf edildiği Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesi, ülkenin çeşitli yerlerinde zulme uğrayanların sığındığı liman haline geldi.

Fırat Kalkanı üç kardeşi bir araya getirdi

''5 YILDIR KARDEŞLERİMİ GÖRMÜYORUM''

Cerablus'un terör örgütü DEAŞ'ten temizlenmesi üzerine kardeşlerinin yanına geldiğini ifade eden Hanse Ubeyd, "Savaş nedeniyle çok acılar çektik, yaklaşık 5 yıldır kardeşlerimi göremiyordum, çatışmalar nedeniyle seyahat edemiyorduk. Burada güvenliğin sağlanmasının ardından kardeşlerimle buluştum. İnsanın ailesinin yanında olması güzel ama ben evimi özlüyorum, zaten çok yaşlıyım inşallah ölmeden önce doğup büyüdüğüm yerlere geri dönme imkanı bulurum." diye konuştu.

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