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Fırat Kalkanı'nda 2085 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Suriye'de 4,5 aydır devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu.

14.01.2017 - 09:26
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Fırat Kalkanı'nda 2085 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen yıl 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 226 meskun mahalde kontrolü ele geçirdi.

1870 KİLOMETRELİK ALAN TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Harekat kapsamında bugüne kadar 1870 kilometrekarelik alan terör örgütlerinden temizlendi. 9 Aralık'ta başlatılan El Bab Harekatı kapsamında ise batıdan ve kuzeyden şehrin dış mahallelerine ulaşıldı.

2845 EYP, 43 MAYIN İMHA EDİLDİ

Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar bin 518'i ölü, 250'si yaralı ve 7'si sağ olarak yakalanan DEAŞ mensubu toplam bin 775 terörist, 295'i ölü, 4'ü yaralı ve 11'i teslim olmak üzere PKK/PYD mensubu toplam 310 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekat kapsamında Türk Hava Kuvvetleri tarafından bin 141 hedefe bin 233 bomba aldı, tespit edilen 2 bin 845 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın ise kontrollü imha olarak edildi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatla ilgili yapılan haftalık bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, başta PKK/ PYD terör örgütü olmak üzere FETÖ/ PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesini önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.

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