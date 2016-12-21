El Bab operasyonunda sona doğru

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat devam ediyor.

SALDIRININ ARDINDAN TÜRK ASKERLERİ EL BAB'A GİRDİ

Harekat kapsamında El Bab ve civarında devam eden çatışmalarda, Özgür Suriye Ordusu'na destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yapılan saldırıda 4 asker şehit oldu, biri ağır 15 asker yaralandı..

47 HEDEF İMHA EDİLDİ, 45 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırının ardından El Bab'a giren Türk askerlerinin yaptığı operasyonda 47 barınma alanı, 8 bombalı araç imha edilirken en az 45 terörist de öldürüldü.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre El Bab Bab'taki Akil Dağı yakınlarında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

SİVİLLERİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANIYORLAR

Bu arada terör örgütü DEAŞ sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için şehirden çıkışlarına izin vermiyor.