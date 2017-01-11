Fırat Kalkanı'nda sivil dönemi

Milliyet'e konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Fırat Kalkanı Harekatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

FIRAT KALKANI'NA SİVİLLER DE KATILACAK

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sürdürdüğü Fırat Kalkanı harekatına sivillerin de katılacağını belirterek, "Suriye'de El Bab'a kadar gittik, 2 bin kilometrelik alanı DAEŞ'ten temizledik. ‘Ne haliniz varsa görün. Sıkıntı, yokluk içerisinde yaşayın' deme hakkımız yok. Orada hayatı tekrar canlandıracak, normalleştirecek adımlar atıyoruz" dedi.

Işık'ın açıklamalardındaki ayrıntılar:

SAYI ÇALIŞMAYA GÖRE BELİRLENECEK

"Kaç kişiye ihtiyaç duyulacağını bilemeyiz. Bunlar yapılacak çalışmaya göre ortaya çıkar. İnsanlar kendi yurtlarında ne kadar rahat olursa Türkiye üzerindeki baskı o kadar azalacak. O bölgeler güvenli hale gelince belki Türkiye'deki insanlar kendi evlerine dönmek isteyecek. Belki bir takım yerleşim birimleri oralarda kurulacak. Yani, ‘Türkiye'ye daha fazla insan gelsin' değil kendi topraklarında kalsınlar, orada yaşasınlar anlayışımız bu harekatla birlikte hayata geçiyor."

TSK'YA YENİ ÇERÇEVE

Son KHK ile bir çerçeve çiziliyor. Bunun temeli nedir? TSK harbe hazırlık, harekat, istihbarat, eğitim ve muhabere yani askerin, asli işine odaklanması, askerin asli işi olmayan bütün işlerin Genelkurmay üzerinden elinden alınması, o yükün onlardan alınması, çok daha dinamik bir yapı haline gelmeleri. Temel amaç buydu. MSB daha önce adeta tedarik başkanlığı gibiydi. 15 Temmuz'dan sonra KHK ile yaptığımız bazı düzenlemeleri, bazı ülkeler 80-100 yıl önce yaptı. Bu noktada dünyanın demokratik ülkeleri arasında en geç kalan ülke Türkiye.

AMAÇ TSK'YI GÜÇLENDİRMEK

"Genelkurmay bütün yükü üzerine almış, bu kadar yükü bir yapının taşıması mümkün değil. Bunu demokratik ülkeler zamanında gördüğü için askerin taşıması gereken yükü askere vermiş, sivilin taşıması gereken yükü sivile vermiş. Askerin sırtına gereksiz hiçbir yük bırakmamış. Biz bunu 50-60 sene sonra yapıyoruz. Yaptığımız iş aslında TSK'yı çok daha güçlendirmeye yönelik. Dikimevini TSK'nın çalıştırmasını bana makul olduğunu izah edebilecek biri var mı? Hastaneyi TSK çalıştırıyor. Silahlı kuvvetlerin yapması gereken ne? O, harbe hazırlık. Askerleri sürekli eğitimli tutmak."





