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Fırat Kalkanı'nda Türk askerine saldırı: 1 şehit

Fırat Kalkanı Harekatında El Bab'daki DEAŞ saldırısında 1 uzman çavuşun şehit olduğu bildirildi..

29.01.2017 - 15:41
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Fırat Kalkanı'nda Türk askerine saldırı: 1 şehit

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