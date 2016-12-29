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Fırat Kalkanı'nda 1 asker şehit oldu

Suriye'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab bölgesindeki çatışmalarda 1 uzman çavuş şehit oldu, 9 asker de yaralandı.

DHA | 29.12.2016 - 23:36
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Fırat Kalkanı'nda 1 asker şehit oldu

Fırat Kalkanı'nda 1 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 128 gündür yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye'nin El Bab bölgesinde akşam saatlerinde şiddetlenen çatışmalarda 1 uzman çavuş şehit oldu, en az 9 asker de yaralandı.

YARALI ASKERLER KİLİS'E GETİRİLDİ

Yaralı askerler sınır hattına ulaştırılarak burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı askerlerin Kilis Devlet Hastanesi Acil Servisi'ndeki tedavileri devam ediyor.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 39'uncu şehidi olan uzman çavuşun cenazesinin ise Gaziantep'e getirileceği belirtildi.

Fırat Kalkanı'nda 1 asker şehit oldu

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