taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.667
USD
3,9144
EURO
4,1615
ALTIN
150,94
PETR
55,2500

Fırat Kalkanı'ndan yeni görüntüler

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 142. gününde yeni görüntüler geldi. Görüntülerde 'Ölürüm Türkiyem' türküsüyle sevkiyat yapıldığı görülüyor.

DHA | 12.01.2017 - 09:42
  1. Haberler
  2. İç Haber

asd

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan 'Fırat Kalkanı Harekâtı' kapsamında El Bab bölgesinin ele geçirilmesine ilişkin yürütülen operasyonların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

ÖLÜRÜM TÜRKİYEM'Lİ OPERASYON

Görüntülerde; El Bab bölgesine yapılan askeri sevkiyat, bölgede yaşayan başta çocuklar olmak üzere sivil halkın Türk askerlerini selamlaması ve Fırtına obüslerinin DEAŞ hedeflerine atış yapması yer alıyor.

FIRTINA OBÜSLERİNİN DEAŞ HEDEFLERİNE ATIŞ YAPMA ANI

El Bab bölgesinde çekilen görüntülerin bir başka bölümünde ise harekât kapsamında bölgede konuşlu olan Fırtına obüslerinin tespit edilen DEAŞ hedeflerine atış yapması yer aldı.

Fırat Kalkanı'ndan yeni görüntüler VİDEO

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Anayasa değişikliğinde 5. madde kabul edildi

Anayasa değişikliğinde 5. madde kabul edildi

83
Anayasa değişikliğinde 4. madde kabul edildi

Anayasa değişikliğinde 4. madde kabul edildi

62
TBMM kürsüsünün son hali

TBMM kürsüsünün son hali

105
Amerikalı komutan: TSK'nın eğittiği güçler Musul'u tutar

Amerikalı komutan: TSK'nın eğittiği güçler Musul'u tutar

23
Ölüm Meleğinin Mengele'in kemikleri ders malzemesi oldu

Ölüm Meleğinin Mengele'in kemikleri ders malzemesi oldu

18
Devlet Bahçeli'den açıklamalar

Devlet Bahçeli'den açıklamalar

45
TBMM'de CHP'liler kürsüyü işgal etti

TBMM'de CHP'liler kürsüyü işgal etti

155
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM