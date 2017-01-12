TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan 'Fırat Kalkanı Harekâtı' kapsamında El Bab bölgesinin ele geçirilmesine ilişkin yürütülen operasyonların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

ÖLÜRÜM TÜRKİYEM'Lİ OPERASYON

Görüntülerde; El Bab bölgesine yapılan askeri sevkiyat, bölgede yaşayan başta çocuklar olmak üzere sivil halkın Türk askerlerini selamlaması ve Fırtına obüslerinin DEAŞ hedeflerine atış yapması yer alıyor.

FIRTINA OBÜSLERİNİN DEAŞ HEDEFLERİNE ATIŞ YAPMA ANI

El Bab bölgesinde çekilen görüntülerin bir başka bölümünde ise harekât kapsamında bölgede konuşlu olan Fırtına obüslerinin tespit edilen DEAŞ hedeflerine atış yapması yer aldı.

Fırat Kalkanı'ndan yeni görüntüler VİDEO