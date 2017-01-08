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Fırat Kalkanı'nın şehidi için Gaziantep'te tören

DEAŞ terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan Osman Açıkgöz'ün cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

DHA | 08.01.2017 - 11:05
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Şehit Astsubay Çavuş Osman Açıkgöz'ün cenazesi, sabah saatlerinde morgdan alınarak 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na götürüldü.

ŞEHİT İÇİN TÖREN

Şehit için burada uğurlama töreni düzenlendi. Törene; Valili Vekili Halil Uyumaz, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, belediye başkanları, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ve askerler katıldı.

Fırat Kalkanı'nın şehidi için Gaziantep'te tören

NAAŞI MEMLEKETİ KAHRAMANMARAŞ'A GÖNDERİLDİ

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 47'nci şehidi olan Osman Açıkgöz'ün Türk bayrağına sarılı tabutu buradaki tören sonrası cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere karayoluyla memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

Fırat Kalkanı'nın şehidi için Gaziantep'te tören

Fırat Kalkanı'nın şehidi için Gaziantep'te tören

Fırat Kalkanı'nın şehidi için Gaziantep'te tören

Fırat Kalkanı'nın şehidi için Gaziantep'te tören

Fırat Kalkanı'nın şehidi için Gaziantep'te tören

Fırat Kalkanı'nın şehidi için Gaziantep'te tören

Fırat Kalkanı'nın şehidi için Gaziantep'te tören

Fırat Kalkanı'nın şehidi için Gaziantep'te tören

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