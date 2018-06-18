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Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonundan etkilenip İHA yaptılar

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği bölümünden 4 öğrenci, Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonundan etkilenerek Silahlı İHA yapmayı başardı.

İHA | 18.06.2018 - 11:44..
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Elazığ'daki Fırat Üniversitesi (FÜ) Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencilerinden 4 öğrenci bitirme tezi için konu aramaya başladı. Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonu yapıldığında etkilenen öğrenciler, güvenlik güçlerine kolaylık sağlamak amacıyla Silahlı İHA yapma kararı verdi.

Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonundan etkilenip İHA yaptılar

2 KİLOMETRE MENZİLE SAHİP

Kendi imkanları dahilinde öğretmenlerinin yardımıyla çalışmalara başlayan 4 öğrenci, operasyon anında kolay kullanılabilir Silahlı İHA’yı bitirmeyi başardı. 2 kilogram yük taşıma kapasitesi, 2 kilometre menzile sahip olduğu belirtilen İHA’nın 1 kilo 452 kilogramlık 60 milimetre komando havanı taşıyarak fırlatma becerisinin olduğu belirtildi.

Herhangi bir kontrol üstüne bağlı kalmadan bulunduğu bölgede kolay kullanımı ve katlanabilir özelliği olan İHA’yı öğrenciler biraz daha geliştirmek istiyor.

Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonundan etkilenip İHA yaptılar

"MESKUN YERLERDEKİ OPERASYONLARDA KULLANILACAK BİR SİHA'DIR"

Üniversite ve öğretmenlerinin katkılarıyla SİHA yaptıklarını belirten Makine Mühendisi son sınıf öğrencisi Coşkun Taş, “Fırat Kalkanı ve Afrin Operasyonlarında güvenlik güçlerimizin zorda kalması durumundan ve şehit vermemiz için bu proje aklımıza geldi. Özellikle de meskun yerlerdeki operasyonlarda kullanılacak bir SİHA'dır. Aynı zamanda üzerinde bulunan kamera ile milimetre komando havanı ile birlikte keşif gözetleme yapabiliyor. Ayrıca gördüğünde de terör örgütlerini imha etme kapasitesine sahiptir.” dedi.

Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonundan etkilenip İHA yaptılar

"GELİŞTİRİLEBİLİR BİR SİSTEME SAHİP"

ASELSAN ve diğer kuruluşlarla çalışmayı istediklerini dile getiren Taş, “Sonuçta bu okulda vatanımıza milletimize hizmet edecek şekilde yetiştik. Mezun olduğumuzda da çalıştığımız tüm kurumlarda Türkiye de faydalı bir şekilde yapacağız. ASELSAN ve diğer kuruluşlarında desteklerini kabul edebiliriz. Projemiz geliştirilebilir bir sisteme ve yazılıma sahip. Üzerine her türlü entegre sistem takılabiliyor. Destek olarak sistem olarak her şeye açık. Şuan üzerinde 2 kilogram faydalı yük kaldırma kapasitesine sahip. Bu motorlar geliştirilebilerek kaldırma kapasitesi aynı zaman da kumanda alıcısı ve vericisi değiştirilerek uçuş kapasitesi de artırılabiliyor. Uçuş süresi ve menzili kumanda ile alakalı bir durum. Motorların kaldırma kapasitesi de değişince kaldırma yükü de değişir. 60 milimetrelik bir komanda havanını kaldırmaya yönelik bir kapasiteye sahip.” diye konuştu.

Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonundan etkilenip İHA yaptılar

"ÜLKENİN GELECEĞİ MÜHENDİSLİĞE BAĞLI"

Mühendis yetiştirdiklerini belirten Doç. Dr. Çetin Özay ise "Ülkenin geleceği mühendisliğe bağlı olduğunu düşünüyorum. Yetiştirdiğimiz öğrencilerinde problemi tespit etme ve probleme çözüm getirecek konularda yetişmesi ve bu konularda uzmanlaşması gerektiğini düşünüyoruz. Bundan dolayı vermiş olduğumuz bitirme projelerimizde buna yönelik olmuş oluyor. Bu projede Türkiye genelinde terörle mücadele noktasında yapılan mücadelenin daha etkili ve daha az şehitle daha güzel bir şekilde yapılabilmesi için bu tip projelere öncelik verdik.” diye bilgi verdi.

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