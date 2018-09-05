Karkamış ilçesinde yüzmek için Fırat Nehri’ne giren Kadir Özpolat ve Seyit Özpolat, bir süre sonra gözden kayboldu.

KARDEŞLERİN OTOPSİLERİ YAPILACAK

Jandarma Su Altı ekibi dalgıçları ve botlarla nehirde yapılan ve saatlerce süren arma çalışmaları sonucunda iki kardeşin cansız bedenlerine art arda ulaşıldı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından suda boğularak öldüğü belirlenen kardeşlerin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Fırat Nehri'ne giren 2 kardeş boğuldu VİDEO



