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Firavun'un yüzüne güneş değdi

Mısır'daki Ebu Simbel Tapınağı'ndaki Firavun II. Ramses heykeline güneş vurdu. Yılda sadece iki defa gerçekleşen bu astronomi olayını binlerce kişi takip etti.

AA | 22.02.2018 - 15:40..
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Mısır'ın güneyindeki Asvan kentinde yer alan Ebu Simbel Tapınağı'nda yılın en önemli astronomik olaylarından biri gerçekleşti.

Firavun II. Ramses heykeline güneş vurdu. Yılda sadece iki defa gerçekleşen bu astronomi olayını Mısırlı yetkililer ve davetlilerin yanı sıra binlerce yerli ve yabancı turist izledi.

Firavun'un yüzüne güneş değdi

BİNLERCE KİŞİ TAKİP ETTİ

Ebu Simbel Tapınağı müdürü Husam Abbud, söz konusu astronomi olayının eski Mısırlıların bilimde ne kadar ileri gittiklerinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Güneş ışığının heykele yerel saatle 06.25’te vurmaya başladığını dile getiren Abbud, ışınların 20 dakika boyunca heykele vurmaya devam ettiğini ifade etti.

Asvan kentinde dağın içi oyularak 20 yılda yapımı tamamlanan Ebu Simbel Tapınağı'nın kapısında 4 dev Ramses heykeli bulunuyor.

Firavun'un yüzüne güneş değdi VİDEO

Firavun'un yüzüne güneş değdi

MISIRLILARIN ASTRONOMİK HARİKASI

Astronomi harikası olarak kabul edilen söz konusu olay sadece, II. Ramses'in "doğum günü" kabul edilen 22 Ekim ile "taç giyme günü" olduğu belirtilen 22 Şubat'ta gerçekleşiyor ve yaklaşık 20 dakika sürüyor.

Firavun'un yüzüne güneş değdi

Antik Mısır'da, II. Ramses heykelinin yüzüne 22 Ekim'de güneş ışınlarının vurması tarım mevsiminin, 22 Şubat'ta ise hasat mevsiminin başlangıcına işaret ediyordu.

Bu astronomi olayı nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, Ebu Simbel tapınağı önünde yerli ve yabancı 20 folklor ekibinin gösteri yaptığı bildirildi.

Firavun'un yüzüne güneş değdi

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