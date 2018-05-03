taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.726
USD
4,1651
EURO
4,9951
ALTIN
175,31
PETR
73,2100

Fırça düşürme taktiği ile turistleri soyuyorlar

Taksim Gezi Parkı çevresini mesken tutan ayakkabı boyacılarının turistleri kandırarak ayakkabılarını boyayıp yüksek ücret talep etmeleri kameralara yansıdı.

İHA | 03.05.2018 - 09:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul’un en işlek bölgelerinden biri olan ve binlerce turistin uğradığı Taksim Meydanı ve Gezi Parkı, birtakım ayakkabı boyacılarının mekanı haline geldi. ‘Fırça düşürme taktiği’ ile turistlere tuzak kuran ayakkabı boyacılarının planı görenleri hayrete düşürdü.

AYAKKABI BOYACILARININ AKILALMAZ TAKTİĞİ

Boyacıların turistlerin yoğun olduğu Taksim ve civarında uyguladığı bu plan ise, bir kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Ayakkabı boyacıları ilk olarak ellerinde taşıdığı sandığın üzerindeki fırçayı bilerek düşürdükten sonra yollarına devam ediyor.

Fırçanın yere düştüğünü gören turistler ise boyacıya seslenerek fırçasının yere düştüğünü söylüyor.

Ayakkabı boyacılarının fırça düşürme taktiği ViDEO

Bunun üzerine boyacı teşekkür ederek fırçayı aldıktan sonra plan devreye giriyor.

Sonrasında boyacı jest yapıyormuş gibi turistlerin ayakkabılarını boyamak için sandığını kuruyor. Bu hareketi jest olarak algılayan turistler ise boyacının para talebi karşısında şaşkına dönüyor.

Turistlerin verdikleri parayı beğenmeyen boyacılar daha fazlasını isteyerek turistleri rahatsız etmeye devam ediyor. Bu yöntemle ayakkabı boyacılarının binlerce lira haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı.

Turistleri kandırarak haksız kazanç sağlayan boyacı sayısının her geçen gün arttığı öğrenildi.

Fırça düşürme taktiği ile turistleri soyuyorlar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Hatay'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 12 gözaltı
FETÖ/PDY'nin kentteki yeni yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 12 şüpheli, örgütün hücre evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Semenderler köylünün içme suyundan çıktı
Şırnak'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan renkli semenderler, üreme dönemi sonrası köylülerin içme suyu şebekesine karıştı.
Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Brent petrolün varili 73,21 dolar
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,21 dolardan işlem görüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Londra'da patlama: 30'dan fazla yaralı var

Londra'da patlama: 30'dan fazla yaralı var

93
Roma'dan Salah'a mesaj var

Roma'dan Salah'a mesaj var

13
Perinçek: CHP, ABD talimatıyla bizi ittifaka almadı

Perinçek: CHP, ABD talimatıyla bizi ittifaka almadı

73
CHP'nin aday anketinin sonuçları

CHP'nin aday anketinin sonuçları

80
Hakan Bayrakçı muhalefet için konseptine uygun konuşuyor

Hakan Bayrakçı muhalefet için konseptine uygun konuşuyor

43
Gözaltına alınan İngiliz terörist serbest bırakıldı

Gözaltına alınan İngiliz terörist serbest bırakıldı

29
Defne Samyeli Cem Yılmaz'ın evinden çıktı

Defne Samyeli Cem Yılmaz'ın evinden çıktı

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM