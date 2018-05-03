Fırça düşürme taktiği ile turistleri soyuyorlar

İstanbul’un en işlek bölgelerinden biri olan ve binlerce turistin uğradığı Taksim Meydanı ve Gezi Parkı, birtakım ayakkabı boyacılarının mekanı haline geldi. ‘Fırça düşürme taktiği’ ile turistlere tuzak kuran ayakkabı boyacılarının planı görenleri hayrete düşürdü.

AYAKKABI BOYACILARININ AKILALMAZ TAKTİĞİ

Boyacıların turistlerin yoğun olduğu Taksim ve civarında uyguladığı bu plan ise, bir kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Ayakkabı boyacıları ilk olarak ellerinde taşıdığı sandığın üzerindeki fırçayı bilerek düşürdükten sonra yollarına devam ediyor.

Fırçanın yere düştüğünü gören turistler ise boyacıya seslenerek fırçasının yere düştüğünü söylüyor.

Ayakkabı boyacılarının fırça düşürme taktiği ViDEO

Bunun üzerine boyacı teşekkür ederek fırçayı aldıktan sonra plan devreye giriyor.

Sonrasında boyacı jest yapıyormuş gibi turistlerin ayakkabılarını boyamak için sandığını kuruyor. Bu hareketi jest olarak algılayan turistler ise boyacının para talebi karşısında şaşkına dönüyor.

Turistlerin verdikleri parayı beğenmeyen boyacılar daha fazlasını isteyerek turistleri rahatsız etmeye devam ediyor. Bu yöntemle ayakkabı boyacılarının binlerce lira haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı.

Turistleri kandırarak haksız kazanç sağlayan boyacı sayısının her geçen gün arttığı öğrenildi.



