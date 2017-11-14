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Fırfırlı köpekbalığı nedir

Yaşayan fosil olarak adlandırılan bu köpekbalığı türü, evrim araştırmaları yapanlar tarafından oldukça değerli kabul edilmektedir.

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Yaşayan fosillerin en iyi örneklerinden birisi, köpekbalıklarının evriminin ilkin basamaklarını hala vücudunda taşıyor olan (Chlamydoselachus cinsi) fırfırlı köpekbalıklarıdır.

ATALARININ İZLERİNİ TAŞIYORLAR

Yaşayan fosiller evrimsel biyoloji açısından çok kıymetlidirler. Çünkü bu soy hatları, atalarından pek fazla değişmeden günümüze geldikleri için, aynı atadan ayrılarak ciddi anlamda farklılaşan türlerle olan ortak ataları hakkında fosillerden elde edilemeyecek olan bilgileri verirler.

Çünkü yaşayan fosiller, atalarına büyük oranda benzerler ve yaşadıkları için gen analizi yapılabilir.

Fırfırlı köpekbalığı nedir

EN YAYGIN OLARAK BİLİNEN TÜR FIRFIRLI KÖPEK BALIĞI

Chlamydoselachus cinsine ait 11 farklı tür bilinmektedir; bunlardan sadece 2 tanesi halen hayattadır.

Atlantik ve Pasifik okyanuslarında bulunan Chlamydoselachus Anguineus en yaygın olarak bilinen yaşayan fosillerden birisidir.

Fırfırlı köpekbalığı nedir
Sayısız iğne benzeri diş sayesinde avın ağızdan çıkmasına engel olur; çünkü avlarını parçalamadan yutmayı tercih eder.

YILAN BALIĞI GİBİ BİR VÜCUT, SIRT VE SOLUNGAÇ YARIKLARI

Okyanusların 1500 metre derinliklerine kadar yaşayabilmektedir; ancak çoğunlukla 50-200 metre derinlikte bulunur. 2 metrelik boylarıyla bu canlılar, köpekbalıklarının erken atalarına ait özellikler olduğu düşünülen koyu kahverengi bir renge, yılan balığı benzeri bir vücut planına ve diğer kuzenlerine kıyasla oldukça geride bulunan sırt, pelvik ve anal yüzgeçlere sahiptir. Ayrıca günümüzdeki köpekbalıklarının büyük çoğunluğunun aksine, 5 yerine 6 solungaç yarığı bulunmaktadır.

Fırfırlı köpekbalığı nedir

YILAN GİRİ GERİYE ESNEYİP OK GİBİ FIRLAR

Ayrıca davranışsal açıdan da bu tür oldukça ilkel bir yapıda. Örneğin bugüne kadar hiçbir köpekbalığı türünde gözlenmeyen bir şekilde, bir yılan gibi kendisini geriye esnetip, ileri ok gibi fırlayarak avının üstüne atlar.

3.5 YIL BOYUNCA HAMİLE KALABİLİR

Benzer şekilde, gebeliği de 3.5 yıla kadar uzayabilir ve bu, bilinen tüm omurgalılar içerisinde bir rekordur.

Bir seferde 2 ila 15 yavru doğurabilir ve türün belirli bir üreme sezonu yoktur, herhangi bir zamanda üreyebilirler.

Fırfırlı köpekbalığı nedir

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