Fırlattığı çatal 9 aylık kardeşinin başına saplandı

Geçen Cumartesi günü akşam saatlerinde, İzmir Bayındır Çırpı Mahallesi'nde yemek vakti kapının önünde arkadaşlarıyla oyun oynamak için dışarı çıkmak isteyen Irmak Y. K.'ye, annesi Faike K., izin vermedi.

FIRLATTIĞI ÇATAL KARDEŞİNİN BAŞINA SAPLANDI

Bunun üzerine sinirlenen Irmak Y.K.'nin annesine fırlattığı çatal, 9 aylık kardeşi Nehir Azize'nin başına saplandı. Olay anında yer sofrasında oturan baba Cihan K., Nehir bebeği Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bebek, buradaki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Başına, 3 santimetre derinliğinde saplanan çatal çıkarılan Nehir bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, enfeksiyon riskine karşı gözetim altında tutulduğu belirtildi.

"ALLAH KİMSEYE EVLAT ACISI YAŞATMASIN"

Olayla ilgili konuşan anne Faike K., çok korktuklarını ve panikten ne yapacaklarını bilemediklerini belirterek, "Olay olur olmaz, hemen hastaneye koştuk. O anki duygularımızı anlatamam" diye konuştu. Baba Cihan K. ise kızının başındaki çatalı görünce şok olduklarını dile getirerek, "Allah, kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi.