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Firmalar Üçüncü Havalimanı için yarışıyor

Dünyanın en büyüğü olacak Havalimanı'nın yolcu katı, iç hatlar, giden yolcu katı ve gelen yolcu katı için markalarla görüşmeler başladı.

Haber Merkezi | 20.03.2018 - 10:14..
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Türkiye'nin vizyon projesi Üçüncü Havalimanı için çalışmalar devam ederken ticari anlaşmalar da hız kazandı.

MARKALARLA GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Havalimanı'nın giden yolcu katı, iç hatlar, giden yolcu katı ve gelen yolcu katı için markalarla görüşmeler başladı.

Firmalar Üçüncü Havalimanı için yarışıyor

İGA SEÇİCİ DAVRANIYOR

Üçüncü Havalimanı'nın işletmesini üstlenen İGA, görüşmelerini yaparken oldukça seçici davranıyor. En çok talep ise araç kiralama, kuaför, hediyelik eşya, kuyumcu, bijüteri alanlarına gösteriliyor.

LİSTEDE 100'E YAKIN FİRMA BULUNUYOR

Turizm, transfer ve otel bölgesinde ise tüm bölgelerin kiralaması tamamlandı. Kuyumcu, bijüteri, gözlük ve saat gibi kategori mağazaları için talep listeleri oluşturuldu. Listede ise 100' yakın firma yer aldı.

Firmalar Üçüncü Havalimanı için yarışıyor

1,5 MİLYON KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Bunun yanı sıra Üçüncü Havalimanı dolaylı olarak da 1,5 milyon kişiyi de istihdam edecek.

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