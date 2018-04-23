First Lady Bush'un cenazesinde 4 eski ABD Başkanı

ABD'nin 41'inci Devlet Başkanı George W. Bush'un eşi Barbara Bush geçtiğimiz hafta yaşamını yitirmişti. Cenazesi dün gerçekleştirilen Fisrt Lady Bush'un töreni adeta yıldızlar geçidi gibiydi.

Bush'un cenazesine eski başkanlar Obama ve Clinton ile birlikte First Lady Melania Trump da katıldı.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Cenaze törenine eşleri ile birlikte katılan eski başkanlar Clinton ve Obama Bush'lara taziye dileklerini iletti. Ayak üstü sohbet etme imkanı bulan Clinton, Obama ve Bush aileleri birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. Mevcut Başkanı temsilen fotoğraf karesine First Lady Melania Trump katıldı.

ÖLÜM BİRLEŞTİRDİ

Siyasi yaşamlarında halef selef olmakla birlikte birbirlerinin rakibi olan Obama, Bush ve Clinton ile birlikte eleştirilerin hedefinde olan Trump'ın aynı karede verdiği fotoğraf "Onları ölüm birleştirdi" notuyla paylaşıldı. ABD basınında da yankı bulan fotoğraf geniş yankı buldu.