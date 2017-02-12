First Lady Melania Trump geleneği bozdu

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüştü.

YILLARDIR SÜREN GELENEK

Beyaz Saray'da yıllardır süregelen geleneğe göre iki lider devlet politikaları hakkında görüşme yaparken, ABD First Lady'si misafir liderin eşine gün içinde eşlik eder.

İki First Lady civardaki müzeler, okullar, anıt ve parkları dolaşmak üzere Washington turuna çıkar. First Lady tur rehberi gibi misafirine şehri gezdirir.

FİRST LADY WASHİNGTON TURU ATTIRMADI

Ancak yeni First Lady Melania Trump bu geleneği bozdu ve Japonya First Lady'si Akie Abe'yi Washington turunda yalnız bıraktı.

AKİE ABE YALNIZ GİTTİ

Japonya Başbakanı'nın eşi First Lady Akie Abe, Gallaudet Üniversitesi gezisine ve Japonya Büyükelçiği'nde Ulusal Sakura Festivali komite üyeleriyle düzenlenen buluşmaya yalnız gitti.

Oğlu Barron'ın okulu bitene kadar New York'ta yaşamaya karar veren Melania Trump, Akie Abe'ye Washington'da rehberlik etmedi.

AİLECEK FLORİDA'YA UÇTULAR

First Lady Trump cuma öğleden sonra Abe ailesi ile bir araya geldi. Ardından Trump ve Abe aileleri, haftasonunu Mar-a-Lago Malikânesi'nde geçirmek üzere Palm Beach, Florida'ya uçtu.

FLORİDA GEZİSİNDE YANINDAYDI

Melania Trump, Washington turunda yalnız olan Akie Abe'ye Florida gezisinde eşlik etti. İkili, Florida'daki Morikami Müzesi ve Japon Bahçeleri turuna çıktı.

Böylece First Lady Trump, Beyaz Saray'ın bu geleneğini cumartesi sabahı Florida'da gerçekleştirmiş oldu.

JAPON BAHÇELERİNİ GEZDİLER

First Ladyler, Delray Beach civarında bulunan müze ve Japon bahçelerini dolaştı.

Bu sırada Donald Trump ve Şinzo Abe, Trump'ın kulübünde golf oynamak üzere program yaptı.

Florida'da düzenlenen bu gezi programı Melania Trump'ın First Lady unvanıyla gerçekleştirdiği ilk görevdi.