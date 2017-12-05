Fransa'da geçtiğimiz aylarda doğan ilk yavru panda, büyük bir mutluluğa neden olmuş, bu mutluluk törenlerle taçlandırılmıştı. Pandanın manevi anneliğini üstlenen First Lady Macron, dün gerçekleşen pandaya isim verme töreninde, küçük yavrunun saldırısına uğradı.

First Lady'nin eline yavru panda saldırdı VİDEO

MACRON'UN ELİNE SALDIRDI

Fransa'nın başkentinde bulunan Beauval Hayvanat Bahçesi'nde, küçük hayvana isim verilme töreni gerçekleştiriliyordu. Diplomatik bir tören şeklinde geçen etkinliğe Çinli üst düzey görevliler ile birlikte pandanın manevi annesi olan First Lady Bridgette Macron'da katıldı.

Macron, dört aylık yavrunun yanına doğru giderek elini cam kutuya sokmaya çalıştı, tam o anda hayvan ani bir hareket ile Macron'un eline saldırdı.

MACRON'UN KORKUSU YÜZÜNE YANSIDI

Çinli görevliler de aynı şekilde elini uzatmaya çalıştı, ancak küçük hayvanın tepkisi farklı değildi. Yine bir ses çıkartarak saldıran hayvan daha sonra olaysız bir şekilde sakinleşti.

"RÜYANIN BAŞARISI" İSMİ VERİLDİ

Henüz dört aylık olan pandaya "Rüyanın Başarısı" manasına gelen Yuan Meng ismi verildi.

Yuan, Çin'den gelen 10 yaşındaki bir Pnadadan yapay döllenme ile gerçekleştirilen bir doğumdan dünyaya geldi. Bu şekilde üretilen ilk panda olan Yuan, tükenmekte olan panda, nüfusu için bir umut olarak görülüyor.

First Lady'nin eline yavru panda saldırdı-GALERİ