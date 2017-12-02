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Fırtına nedeniyle Çanakkale'de ada seferleri iptal edildi

Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde bugün yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

DHA | 02.12.2017 - 09:59..
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Kuzey Ege'deki etkili fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Fırtına nedeniyle Çanakkale'de ada seferleri iptal edildi

DİĞER HATLARIN SEFERLERİ DEVAM EDİYOR

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün, Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan Gökçeada'dan saat 07.00 ve Kabatepe'den 09.00, Bozcaada-Geyikli arasından yapılması planlanan, Bozcaada'dan 07.15 ve Geyikli'den 08.00'deki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Çanakkale Boğazı'ndaki diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor.

Fırtına nedeniyle Çanakkale'de ada seferleri iptal edildi

Fırtına nedeniyle Çanakkale'de ada seferleri iptal edildi

Fırtına nedeniyle Çanakkale'de ada seferleri iptal edildi

Fırtına nedeniyle Çanakkale'de ada seferleri iptal edildi

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