taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1827
Euro
7.11735
Altın
1196.57
Borsa
94883.47
Gram Altın
237.368

Fırtına Vadisi’ndeki kaçak yapılar yıkılacak

7 katlı binanın geçtiğimiz hafta yıkımıyla Rize’de dere yatağında olduğu tespit edilen kaçak yapıların yıkımı Fırtına Vadisi’nde sürecek.

İHA | 08.10.2018 - 09:29..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Rize’nin Ardeşen ilçesi ile Çamlıhemşin ilçesi arasında bulunan Fırtına Vadisi üzerinde tespit edilen, içlerinde işletmelerin de bulunduğu 26 kaçak yapı hakkında yıkım kararı alındı.

BAKANLIK KAÇAK YAPILARI AFFETMEYECEK

Rize’deki kaçak ve dere üzerine inşa edilen yapıların yıkımların 2018 yılının sonuna kadar tamamlanacağını dile getiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen, tespit edilen kaçak inşaatların sahiplerini inşaatları devam ettirmemeleri noktasında uyararak yıkımın sinyallerini vermişti.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin ilk etapta, vadide dere yatağında inşa edildiği belirlenen 9 binanın yıkımını gerçekleştireceği bildirildi.

Fırtına Vadisi’ndeki kaçak yapılar yıkılacak

Fırtına Vadisi’ndeki kaçak yapılar yıkılacak

Fırtına Vadisi’ndeki kaçak yapılar yıkılacak

Fırtına Vadisi’ndeki kaçak yapılar yıkılacak

Fırtına Vadisi’ndeki kaçak yapılar yıkılacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya'dan Suudi Prense: Rüya görüyorsun

Rusya'dan Suudi Prense: Rüya görüyorsun

38
Atak helikopterinin daha iyisi yolda

Atak helikopterinin daha iyisi yolda

29
Suudi gazeteci öldürüldü iddiası

Suudi gazeteci öldürüldü iddiası

40
Mbappe 4 golle PSG'yi sırtladı

Mbappe 4 golle PSG'yi sırtladı

33
İtalya, AB ülkelerinden mülteci kabul etmeyecek

İtalya, AB ülkelerinden mülteci kabul etmeyecek

47
CHP ile HDP arasında ittifak görüşmesi

CHP ile HDP arasında ittifak görüşmesi

87
Suud medyasının hedefinde Türkiye var

Suud medyasının hedefinde Türkiye var

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM