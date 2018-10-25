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Fırtına ve dolu Adana'yı karıştırdı

Adana'da sağanak yağış, dolu ve fırtına hayatı felç etti.

İHA | 25.10.2018 - 06:13..
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Adana'da çıkan fırtına nedeniyle ağaçlar arabaların üzerine devrildi, ceviz büyüklüğündeki dolu bir iş yerinin camlarını kırdı.

Fırtına ve dolu Adana'yı karıştırdı


SU BİRİKİNTİLERİ TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Adana’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin çeşitli yerlerinde, dolu ve sağanak yağışın ardından karayolları sular içerisinde kaldı.

Alt geçitlerde oluşan su birikintisi trafiği olumsuz etkiledi. Şehrin birçok yerindeki rögarlar aşırı yağış nedeniyle taştı. Bazı mahaller ise sağanak yağışı kaldıramadı ve sulara teslim oldu.

Fırtına ve dolu Adana'yı karıştırdı

ARAÇLARIN ÜZERİNE AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Sağanak ve dolu yağışı sonrasında oluşan fırtınada ağaçlar yollara devrilerek trafiğin kapanmasına neden oldu.

Şehri çeşitli bölgelerinde ise onlarca aracın üzerine ağaç devrilerek hasar gördü. Merkez Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı'ndaki kavşakta bulunan demir süs kulesi de şiddetli rüzgarda devrildi.

Fırtına ve dolu Adana'yı karıştırdı

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