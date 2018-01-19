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Fırtına Zonguldak'ta bir kafeyi yıktı

Zonguldak’ta şiddetli rüzgar nedeniyle sahil yolu sular altında kaldı. 10 metreyi bulan dev dalgalar sahilde bulunan iş yerini yıktı geçti.

İHA | 19.01.2018 - 04:55..
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Zonguldak’ta sabah saatlerinden etkili olan rüzgar akşam saatlerinde etkisini artırdı. Şiddetli rüzgar, liman içerisi olmasına rağmen fırtına nedeniyle dalgaların boyu 10 metreyi bulurken, mendireği aşan dalgalar ilçe merkezine girdi.

Fırtına Zonguldak'ta bir kafeyi yıktı


KAFE KULLANILMAZ HALE GELDİ

Sahildeki bir kafe kullanılmaz hale gelirken çöpler çevreye yayıldı. Kozlu Belediyesi ekipleri ve karayolları ekipleri çevrede incelemelerde bulundu.

Sahil yolunda bulunan köprünün sağ tarafında hasar olduğunu ifade eden Yılmaz, "Şiddetli dalga nedeniyle köprünün Ereğli istikametine giden tarafında hasar var. Karayolları ekipleri incelemelerde bulunuyor. Biz tedbir amaçlı trafiği çarşı içine yönlendirme yaptık. Dere yükselmesiyle birlikte çarşı içinde sular var. Dalga boyu mendireği aşıyor. Barakalarda pek sıkıntı görünmüyor ama diğer tarafta bir işletmecimizin bir kafe kullanılmaz hale geldi. Rüzgarın dinmesini bekliyoruz" dedi.

Zonguldak'ta dalgalar yıkıp geçti VİDEO


Fırtına Zonguldak'ta bir kafeyi yıktı

Fırtına Zonguldak'ta bir kafeyi yıktı

Fırtına Zonguldak'ta bir kafeyi yıktı


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