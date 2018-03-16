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Fisht Stadyumu, Dünya Kupası'na hazır

Fisht Stadyumu, 2018 FIFA Dünya Kupası'nı büyük bir heyecanla bekliyor.

RUPTLY | 16.03.2018 - 12:17..
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  2. Projeler

14 Haziran'da başlayacak 2018 FİFA Dünya Kupası için kullanılacak 12 stadyum havadan görüntülendi. Özellikle Soçi'de yenilenen Fisht Stadyumu, Dünya Kupası'nda en fazla izleyici kapasitesiyle öne çıkıyor.

Fisht Stadyumu, Dünya Kupası'na hazır

RUSYA'NIN EN BÜYÜK STADYUMU

2014 yılında Soçi'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'nın açılış ve kapanış törenleri için inşa edilen 47 bin 659 kişilik stadyum, dünyanın en büyük spor etkinliklerine ev sahipliği yapmak için inşa edildi.

Fisht Stadyumu, Dünya Kupası'na hazır VİDEO

Fisht Stadyumu, Dünya Kupası'na hazır

RESTORASYON SÜRÜYOR

Karadeniz kıyılarında çarpıcı bir konuma sahip ve tropikal iklimle de iç içe olan stadyumun restorasyon çalışmaları sürüyor.

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